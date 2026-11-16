Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Nachmittag vor

Die Diageo-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 19,40 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'925 Punkten steht. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,45 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,28 GBP. Zuletzt wurden via London 709'976 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 19,45 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit einem Kursverlust von 30,34 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,541 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,380 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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