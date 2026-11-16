|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Diageo zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 19,40 GBP.
Die Diageo-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 19,40 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'925 Punkten steht. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,45 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,28 GBP. Zuletzt wurden via London 709'976 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 19,45 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit einem Kursverlust von 30,34 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,541 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,380 GBP aus.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.
Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,68 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende gekürzt
Diageo-Aktie weit im Plus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen
Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
16:29
|Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Montagmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Anleger greifen bei Diageo am Montagvormittag zu (finanzen.ch)
|
13.11.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.