Diageo Aktie News: Diageo am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 19,34 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'933 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 19,39 GBP. Bei 19,28 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 300'497 Diageo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 19,39 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Mit einem Kursverlust von 30,16 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 USD ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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