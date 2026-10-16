Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag in Rot

Die Diageo-Aktie notierte um 09:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 17,54 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'806 Punkten steht. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,43 GBP nach. Bei 17,43 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 62'467 Diageo-Aktien.

Bei 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,52 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 22,98 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,551 USD.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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