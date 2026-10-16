Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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16.10.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Freitagnachmittag
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Diageo-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 17,75 GBP.
Um 16:28 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 17,75 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'873 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 17,80 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,43 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'467'229 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 6,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 23,87 Prozent sinken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,551 USD.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 28.01.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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