Diageo Aktie News: Diageo am Mittag in Grün

Um 12:28 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 17,66 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'832 Punkten steht. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 17,71 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 17,43 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 887'205 Diageo-Aktien.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 19,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 7,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 23,50 Prozent wieder erreichen.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,551 USD ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt

Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an