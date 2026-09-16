Diageo Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Diageo

Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 16,03 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'696 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 15,96 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,01 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 61'699 Stück.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 15,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,51 GBP am 24.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 15,69 Prozent sinken.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,552 USD belaufen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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