Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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16.09.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Diageo. Zuletzt konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 16,23 GBP.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 16,23 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'693 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,31 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,01 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 741'020 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 19,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,25 Prozent. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,370 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,552 USD.
Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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