Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 16,23 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'693 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,31 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,01 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 741'020 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 19,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,25 Prozent. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,370 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,552 USD.

Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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