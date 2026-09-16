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16.09.2026 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 16,07 GBP.

Diageo
17.71 CHF 0.04%
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Die Diageo-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 16,07 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'715 Punkten steht. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,92 GBP nach. Bei 16,01 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 299'620 Diageo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 15,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 18,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,552 USD, nach 0,370 GBP im Jahr 2026.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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