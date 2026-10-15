Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 17,58 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'753 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,58 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 17,49 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 222'992 Diageo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,551 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt

Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an