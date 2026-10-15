Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 17,58 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'814 Punkten notiert. Bei 17,67 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,49 GBP. Zuletzt wurden via London 1'897'013 Diageo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 8,31 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,380 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,551 USD belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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