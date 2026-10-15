Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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15.10.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagmittag schwächer
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 17,30 GBP.
Die Diageo-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 17,30 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'773 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 17,28 GBP. Bei 17,49 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 1'185'526 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,51 GBP ab. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 28,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,551 USD.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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