Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag im Minusbereich

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 16,25 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'637 Punkten steht. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,24 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,32 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56'050 Stück gehandelt.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,370 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,552 USD.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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