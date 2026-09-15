Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 16,11 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'668 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 16,08 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,32 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 809'458 Diageo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 18,16 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 16,14 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,370 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,552 USD.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,67 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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