Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Dienstagmittag ins Minus

Die Diageo-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 16,19 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'659 Punkten steht. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 16,10 GBP. Bei 16,32 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 408'317 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,04 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,61 Prozent. Bei 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,370 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,552 USD je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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