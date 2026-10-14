Diageo Aktie News: Diageo legt am Mittwochvormittag zu

Die Diageo-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 17,18 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'663 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 17,19 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,01 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 123'964 Aktien.

Bei 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 21,35 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,552 USD aus.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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