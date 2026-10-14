Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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14.10.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 17,35 GBP.
Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 12:28 Uhr 1,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'698 Punkten notiert. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,43 GBP zu. Mit einem Wert von 17,01 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 601'800 Diageo-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,04 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 13,51 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 22,11 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,552 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,380 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 28.01.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.
Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2027 1,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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