Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 16,22 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'707 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 16,25 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 16,04 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104'020 Diageo-Aktien.

Bei 19,05 GBP erreichte der Titel am 13.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 14,86 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 20,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,552 USD, nach 0,370 GBP im Jahr 2026.

Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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