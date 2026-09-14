Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Nachmittag an Boden

Das Papier von Diageo legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,6 Prozent auf 16,45 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'709 Punkten tendiert. Bei 16,63 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,04 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 974'567 Diageo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,05 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 13,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,552 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,370 GBP aus.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an

Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen - Aktie fällt tief