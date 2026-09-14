Diageo Aktie News: Diageo steigt am Mittag

Die Diageo-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 16,54 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'722 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,55 GBP an. Bei 16,04 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 414'283 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,05 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,18 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 18,32 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,552 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,370 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Am 27.01.2028 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,67 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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