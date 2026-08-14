Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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14.08.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag gesucht
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 17,59 GBP zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 17,59 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'776 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,63 GBP an. Den London-Handel startete das Papier bei 17,59 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61'831 Diageo-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,42 GBP) erklomm das Papier am 23.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,81 Prozent. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 23,17 Prozent wieder erreichen.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,548 USD belaufen.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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