Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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14.08.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Freitagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 17,55 GBP zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,55 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'755 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 17,70 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,59 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 880'625 Diageo-Aktien.
Bei 21,42 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 22,05 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 13,51 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 29,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,370 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,548 USD.
Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,65 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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