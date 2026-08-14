Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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14.08.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Freitagmittag
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 17,67 GBP zu.
Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 17,67 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'764 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 17,67 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,59 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 514'192 Diageo-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 21,42 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,52 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,548 USD, nach 0,370 GBP im Jahr 2026.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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