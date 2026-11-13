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13.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo verteidigt am Freitagvormittag Tendenz
Die Aktie von Diageo zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Diageo-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 19,00 GBP.
Mit einem Wert von 19,00 GBP bewegte sich die Diageo-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'854 Punkten steht. Bei 19,04 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 18,95 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 19,02 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83'054 Diageo-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 19,15 GBP. Mit einem Zuwachs von 0,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,51 GBP am 24.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 28,89 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,541 USD aus.
Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.
Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,68 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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