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13.11.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Diageo zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Diageo legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 19,16 GBP.
Das Papier von Diageo konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 19,16 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'880 Punkten steht. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,17 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 19,02 GBP. Bisher wurden via London 1'449'191 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 13.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,17 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 41,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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