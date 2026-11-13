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13.11.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Bei der Diageo-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 19,00 GBP.
Mit einem Kurs von 19,00 GBP zeigte sich die Diageo-Aktie im London-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'883 Punkten steht. Die Diageo-Aktie legte bis auf 19,08 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Diageo-Aktie bis auf 18,95 GBP. Bei 19,02 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 579'755 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.11.2026 markierte das Papier bei 19,15 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 0,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Mit Abgaben von 28,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,380 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,541 USD aus.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,68 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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