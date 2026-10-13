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13.10.2026 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagmittag in Grün

Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagmittag in Grün

Die Aktie von Diageo zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 17,07 GBP zu.

Diageo
18.86 CHF 3.49%
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Um 12:28 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 17,07 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Die Diageo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,19 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,98 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'066'457 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 10,32 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,86 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 USD ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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