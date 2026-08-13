Diageo Aktie News: Diageo macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Das Papier von Diageo konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 17,64 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'786 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,66 GBP an. Mit einem Wert von 17,46 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 955'970 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 21,42 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 21,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 30,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,551 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,370 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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