Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Donnerstagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 18,98 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'839 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 19,08 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,00 GBP. Zuletzt wechselten via London 767'592 Diageo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 19,15 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 0,92 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 28,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,541 USD.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 28.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende gekürzt

Diageo-Aktie weit im Plus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen

Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt