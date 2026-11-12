Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagmittag höher

Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 18,97 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'874 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Diageo-Aktie sogar auf 19,08 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,00 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 385'491 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,15 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,541 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 27.01.2028 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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