Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 16,41 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'616 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 16,46 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 16,42 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 50'464 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 19,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 16,03 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Mit Abgaben von 17,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,550 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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