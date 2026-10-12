Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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12.10.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Diageo. Das Papier von Diageo legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,9 Prozent auf 16,69 GBP.
Das Papier von Diageo konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,9 Prozent auf 16,69 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'641 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 16,70 GBP. Mit einem Wert von 16,42 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 1'641'044 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 19,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 12,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 19,03 Prozent wieder erreichen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,550 USD.
Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,67 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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