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12.10.2026 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittag schwächer

Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 16,34 GBP abwärts.

Diageo
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Die Diageo-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 16,34 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'603 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 16,31 GBP. Bei 16,42 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 270'624 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,04 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 16,48 Prozent Luft nach oben. Bei 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,33 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 USD.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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23.09.26 Diageo Outperform Bernstein Research
23.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Long 12’977.85 13.93 SA2BCU
Long 12’396.91 8.84 S6IBVU
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