Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochvormittag im Minus

Um 09:28 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 17,45 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'843 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,42 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,60 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101'837 Diageo-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 21,42 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,79 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 29,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,552 USD, nach 0,370 GBP im Jahr 2026.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,64 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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