Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 17,51 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'851 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,35 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,60 GBP. Bisher wurden via London 761'597 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,42 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 22,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,552 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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