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11.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 18,88 GBP abwärts.
Die Diageo-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 18,88 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'830 Punkten steht. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,80 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,82 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 57'972 Diageo-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2026 bei 19,15 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 1,46 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,541 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,380 GBP je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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