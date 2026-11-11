Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Diageo-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 18,88 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'830 Punkten steht. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,80 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,82 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 57'972 Diageo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2026 bei 19,15 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 1,46 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,541 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,380 GBP je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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