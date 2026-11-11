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11.11.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Diageo
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 18,65 GBP.
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 18,65 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'789 Punkten liegt. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 18,58 GBP. Bei 18,82 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 870'930 Diageo-Aktien den Besitzer.
Bei 19,15 GBP erreichte der Titel am 10.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,71 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,54 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 USD ausgeschüttet werden.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,68 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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