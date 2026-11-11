Diageo Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Diageo

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 18,65 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'789 Punkten liegt. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 18,58 GBP. Bei 18,82 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 870'930 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei 19,15 GBP erreichte der Titel am 10.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,71 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,54 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 USD ausgeschüttet werden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende gekürzt

Diageo-Aktie weit im Plus: Umsatzentwicklung übertrifft Erwartungen

Diageo-Aktie in Rot: Joanne Wilson von WPP zur neuen Finanzchefin ernannt