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11.11.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittwochmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 18,70 GBP.
Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 18,70 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'794 Punkten realisiert. Bei 18,65 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,82 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 411'962 Diageo-Aktien den Besitzer.
Bei 19,15 GBP markierte der Titel am 10.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,41 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,541 USD.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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