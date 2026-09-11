Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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11.09.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 16,07 GBP zu.
Die Diageo-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,07 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'609 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 16,08 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,05 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 107'984 Diageo-Aktien.
Am 12.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,38 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Nachdem im Jahr 2026 0,370 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,553 USD aus.
Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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