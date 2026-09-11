Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag im Minusbereich

Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 15,96 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'657 Punkten steht. Bei 15,95 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,05 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 657'724 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 19,38 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,51 GBP am 24.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 18,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,553 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,370 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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