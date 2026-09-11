Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 16,05 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'665 Punkten tendiert. Die Diageo-Aktie legte bis auf 16,09 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 16,05 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 259'630 Diageo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 19,38 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 20,75 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,553 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,370 GBP je Wertpapier.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an

Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen - Aktie fällt tief