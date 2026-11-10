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10.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo macht am Vormittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 18,93 GBP zu.
Die Diageo-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 18,93 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'854 Punkten tendiert. Die Diageo-Aktie legte bis auf 18,97 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,95 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 91'551 Stück.
Bei einem Wert von 19,08 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Gewinne von 0,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,380 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,541 USD aus.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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