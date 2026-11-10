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10.11.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Zuletzt konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 18,88 GBP.
Das Papier von Diageo legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 18,88 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'793 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 19,15 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 18,95 GBP. Bisher wurden via London 1'310'312 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2026 bei 19,15 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 1,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,42 Prozent.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,541 USD belaufen.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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