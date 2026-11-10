Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Diageo legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 18,88 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'793 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 19,15 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 18,95 GBP. Bisher wurden via London 1'310'312 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2026 bei 19,15 GBP. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 1,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,42 Prozent.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,541 USD belaufen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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