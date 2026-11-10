Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Mittag an Boden

Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 12:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Bei 19,01 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 18,95 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 574'668 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 19,08 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 0,56 Prozent Luft nach oben. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 40,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,380 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,541 USD aus.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2027 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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