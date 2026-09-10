Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagvormittag im Minus

Die Diageo-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 15,87 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'685 Punkten realisiert. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,77 GBP nach. Bei 15,91 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 113'268 Diageo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 19,43 GBP. Gewinne von 22,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 17,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,370 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,553 USD.

Am 28.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 27.01.2028 werfen.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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