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10.09.2026 16:29:00

Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 15,90 GBP ab.

Diageo
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Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 15,90 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'614 Punkten steht. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,77 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,91 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 710'764 Stück.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,43 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 15,03 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 0,370 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,553 USD aus.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 27.01.2028.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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