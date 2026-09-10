Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.09.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 15,86 GBP.
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 15,86 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'632 Punkten notiert. Die Diageo-Aktie sank bis auf 15,77 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 15,91 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 337'517 Diageo-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,43 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 18,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,553 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,370 GBP je Wertpapier.
Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen - Aktie fällt tief
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
16:29
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagvormittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
|
07.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.