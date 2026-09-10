Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Mittag Verluste

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 15,86 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'632 Punkten notiert. Die Diageo-Aktie sank bis auf 15,77 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 15,91 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 337'517 Diageo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,43 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 18,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,553 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,370 GBP je Wertpapier.

Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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