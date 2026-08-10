Diageo Aktie News: Diageo am Montagnachmittag im Minus

Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 17,79 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'831 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 17,66 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,06 GBP. Zuletzt wurden via London 1'981'464 Diageo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,42 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 20,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 24,06 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,537 USD aus.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,63 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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