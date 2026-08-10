Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Montagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Zuletzt ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 17,79 GBP.
Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 17,79 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'831 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 17,66 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,06 GBP. Zuletzt wurden via London 1'981'464 Diageo-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,42 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 20,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 24,06 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,537 USD aus.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Diageo.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,63 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen - Aktie fällt tief
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
16:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo zieht am Montagmittag an (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Montagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.