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09.11.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag leichter
Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 18,76 GBP ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 18,76 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'687 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 18,64 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,71 GBP. Bisher wurden heute 55'516 Diageo-Aktien gehandelt.
Bei 19,08 GBP markierte der Titel am 06.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 1,68 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 USD, nach 0,380 GBP im Jahr 2026.
Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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