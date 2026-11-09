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09.11.2026 16:29:00
Diageo Aktie News: Diageo verbilligt sich am Montagnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 18,66 GBP ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 18,66 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'749 Punkten liegt. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 18,63 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,71 GBP. Zuletzt wechselten via London 946'539 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 06.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,08 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,51 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,541 USD belaufen.
Am 28.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 27.01.2028 präsentieren.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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