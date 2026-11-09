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09.11.2026 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Mittag im Plus
Die Aktie von Diageo zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 18,90 GBP.
Das Papier von Diageo konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 18,90 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'757 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 18,91 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,71 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 353'011 Diageo-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2026 auf bis zu 19,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,51 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.
Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,541 USD aus.
Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 27.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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